Кадыров прокомментировал свои слова об отставке
Кадыров заявил, что многие не поняли смысл его недавних слов об отставке. «Я могу попросить, но решение принимает только президент», — написал глава Чечни.
Кадыров прокомментировал свои слова об отставке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кадыров заявил, что многие не поняли смысл его недавних слов об отставке.
«Я могу попросить, но решение принимает только президент», — написал глава Чечни.
Ранее сообщалось, что Кадыров просит освободить его от должности главы Чечни.