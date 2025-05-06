Директор рязанского предприятия задолжал работникам около 500 тысяч рублей
Отмечается, что директор предприятия, осуществляющего деятельность по добыче декоративного и строительного камня, не выплатил работникам пособия при увольнении на сумму около 500 000 рублей, хотя у него были средства для погашения долга. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.
Директор рязанского предприятия задолжал работникам около 500 тысяч рублей. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба регионального следкома.
Отмечается, что директор предприятия, осуществляющего деятельность по добыче декоративного и строительного камня, не выплатил работникам пособия при увольнении на сумму около 500 000 рублей, хотя у него были средства для погашения долга.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.