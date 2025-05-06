Депутат Бессараб: страховые пенсии могут вырасти выше инфляции в следующем году

По ее словам, страховые пенсии россиян могут вырасти выше уровня инфляции в следующем году после двух индексаций — 1 февраля и 1 апреля. «В следующем году планируется, что страховая пенсия будет повышаться дважды в год. В первый раз, 1 февраля, на уровень реальной инфляции по году по результатам, озвученным Росстатом, а второй раз, 1 апреля, она будет расти на уровень роста инвестиционного портфеля пенсионного фонда и будет коррелироваться с медианной заработной платой россиян», — сказала Бессараб.

Страховые пенсии могут вырасти выше инфляции в следующем году. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Ленте. ру».

По ее словам, страховые пенсии россиян могут вырасти выше уровня инфляции в следующем году после двух индексаций — 1 февраля и 1 апреля.

«В следующем году планируется, что страховая пенсия будет повышаться дважды в год. В первый раз, 1 февраля, на уровень реальной инфляции по году по результатам, озвученным Росстатом, а второй раз, 1 апреля, она будет расти на уровень роста инвестиционного портфеля пенсионного фонда и будет коррелироваться с медианной заработной платой россиян», — сказала Бессараб.