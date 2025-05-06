Банк России за I квартал 2025 года заблокировал свыше 5 тыс. финансовых пирамид

«Это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года», — говорится в сообщении ЦБ. По данным издания, за I квартал 2025 года было выявлено 897 субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, это на 13% больше, чем в IV квартале 2024 года, и 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов, рост этого показателя составил 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Банк России за I квартал 2025 года заблокировал свыше 5,2 тысяч интернет-ресурсов финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финуслуг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года», — говорится в сообщении ЦБ.

По данным издания, за I квартал 2025 года было выявлено 897 субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, это на 13% больше, чем в IV квартале 2024 года, и 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов, рост этого показателя составил 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.