22-летний рязанец угнал машину и устроил ДТП
Отмечается, что житель села Поляны приехал в Рязань, припарковал «ВАЗ- 2111» возле гаражного кооператива и отлучился. Когда же мужчина вернулся, на месте машины не оказалось. Позже нашли разбитый автомобиль. Полицейские установили, что к угону причастен 22-летний житель Рыбновского района. Возбуждено уголовное дело.
22-летний рязанец угнал машину и устроил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что житель села Поляны приехал в Рязань, припарковал «ВАЗ- 2111» возле гаражного кооператива и отлучился. Когда же мужчина вернулся, на месте машины не оказалось. Позже нашли разбитый автомобиль.
Полицейские установили, что к угону причастен 22-летний житель Рыбновского района.
Возбуждено уголовное дело.