Во время первой майской праздничной недели в травмпункт БСМП попали 727 рязанцев
С 28 апреля по 4 мая 109 человек обратились за помощью с переломами, 235 — с ушибами, 239 пациентов получили растяжения, у 50-ти были раны. Жителям напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр Больницы скорой медицинской помощи оказывает помощь круглосуточно и без выходных.
Во время первой майской праздничной недели в травмпункт БСМП попали 727 рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
С 28 апреля по 4 мая 109 человек обратились за помощью с переломами, 235 — с ушибами, 239 пациентов получили растяжения, у 50-ти были раны.
Жителям напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр Больницы скорой медицинской помощи оказывает помощь круглосуточно и без выходных.