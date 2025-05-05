В Рязани «Жигули» столкнулись с «Мерседесом»
ДТП произошло в понедельник, 5 мая, на пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта. «ВАЗ» столкнулся с «Гелендвагеном». Отмечается, что движение в сторону Московского района сильно затруднено.
В Рязани «Жигули» столкнулись с «Мерседесом». Об этом сообщается в паблике «ДТП|Аварии|Рязань».
ДТП произошло в понедельник, 5 мая, на пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта. «ВАЗ» столкнулся с «Гелендвагеном».
Отмечается, что движение в сторону Московского района сильно затруднено.