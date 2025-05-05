Рязанцы возмутились машинами на газонах и пешеходных зонах возле «Спартака»
«Каждый раз когда проходит футбол на стадионе Рязань Арена (Спартак), десятки владельцев машин устремляются припарковать свои авто в пешеходной зоне под мостом и на газонах! Едут внаглую на пешеходов! Администрация города, неужели сложно поставить две полусферы?», — написал автор поста.
Рязанцы возмутились машинами на газонах и пешеходных зонах возле «Спартака». Об этом в понедельник, 5 мая, сообщает Telegram-канал «Рзн Лайф».
«Каждый раз когда проходит футбол на стадионе Рязань Арена (Спартак), десятки владельцев машин устремляются припарковать свои авто в пешеходной зоне под мостом и на газонах! Едут внаглую на пешеходов! Администрация города, неужели сложно поставить две полусферы?», — написал автор поста.