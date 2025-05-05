Производитель «Окских» яиц проиграл суд Росприроднадзору
Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора требовало взыскать с акционерного общества «Окское» 96,76 млн рублей за загрязнение водоема. Отмечает, что компания допустила сброс сточных вод с очистных сооружений в ручей Крипивня с превышением предельно-допустимых концентраций ряда вредных загрязняющих веществ. Вред оценили почти в 100 млн. Суд удовлетворил иск частично и решил взыскать с АО «Окское» 13,93 млн рублей. Решение можно обжаловать в течение месяца.
Производитель «Окских» яиц проиграл суд Росприроднадзору. Об этом
Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора требовало взыскать с акционерного общества «Окское» 96,76 млн рублей за загрязнение водоема. Отмечает, что компания допустила сброс сточных вод с очистных сооружений в ручей Крипивня с превышением предельно-допустимых концентраций ряда вредных загрязняющих веществ. Вред оценили почти в 100 млн.
Суд удовлетворил иск частично и решил взыскать с АО «Окское» 13,93 млн рублей. Решение можно обжаловать в течение месяца.