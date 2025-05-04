В Рязанском районе горел дачный дом
3 мая в 10:49 поступила информация о пожаре в СНТ «Станкостроитель» в Рязанском районе. В тушении участвовали 18 человек и пять единиц техники. Площадь площадь пожара составила 48 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанском районе горел дачный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
3 мая в 10:49 поступила информация о пожаре в СНТ «Станкостроитель» в Рязанском районе.
В тушении участвовали 18 человек и пять единиц техники.
Площадь площадь пожара составила 48 квадратных метров.
Пострадавших нет.