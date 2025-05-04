В Рязанской области прошли гонки на внедорожниках
В гонках участвовали более 40 экипажей из Рязани, Касимова, Ухолова, Шацка, Кораблина, Сапожка, Липецка, Тамбовской области. Заезды проходили в категориях: «Стандарт», «Подготовленные» и «Экстрим». Первое место в категории «Стандарт» занял экипаж из Касимова. В категории «Подготовленные» — экипаж из Рязани, им же досталось первое место в категории «Экстрим».
В Сараях прошли автомобильные гонки «Путь к победе». Об этом сообщает ИД «Пресса».
Гонки прошли 3 мая у пруда «Омут». В них участвовали более 40 экипажей из Рязани, Касимова, Ухолова, Шацка, Кораблина, Сапожка, Липецка, Тамбовской области.
Заезды проходили в категориях: «Стандарт», «Подготовленные» и «Экстрим».
Первое место в категории «Стандарт» занял экипаж из Касимова. В категории «Подготовленные» — экипаж из Рязани, им же досталось первое место в категории «Экстрим».