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В Рязанской области прошли гонки на внедорожниках
В гонках участвовали более 40 экипажей из Рязани, Касимова, Ухолова, Шацка, Кораблина, Сапожка, Липецка, Тамбовской области. Заезды проходили в категориях: «Стандарт», «Подготовленные» и «Экстрим». Первое место в категории «Стандарт» занял экипаж из Касимова. В категории «Подготовленные» — экипаж из Рязани, им же досталось первое место в категории «Экстрим».

В Сараях прошли автомобильные гонки «Путь к победе». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Гонки прошли 3 мая у пруда «Омут». В них участвовали более 40 экипажей из Рязани, Касимова, Ухолова, Шацка, Кораблина, Сапожка, Липецка, Тамбовской области.

Заезды проходили в категориях: «Стандарт», «Подготовленные» и «Экстрим».

Первое место в категории «Стандарт» занял экипаж из Касимова. В категории «Подготовленные» — экипаж из Рязани, им же досталось первое место в категории «Экстрим».