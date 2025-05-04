В Рязанской области мужчина пытался потушить пожар в бане и погиб
Пожар произошел 3 мая на улице Новой в поселке Сараи. Как отметили в пожарно-спасательной части района, звонивший в 18:36 на пульт управления рассказал, что загорелась баня. Две машины и семь человек личного состава выехали на место происшествия. Отмечается, что хозяин дома, пытавшийся до приезда пожарных потушить огонь, скончался. Причина его смерти неизвестна. После пожара повреждена крыша бани.
В Рязанской области мужчина пытался потушить пожар в бане и погиб. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Пожар произошел 3 мая на улице Новой в поселке Сараи.
Как отметили в пожарно-спасательной части района, звонивший в 18:36 на пульт управления рассказал, что загорелась баня. Две машины и семь человек личного состава выехали на место происшествия.
Отмечается, что хозяин дома, пытавшийся до приезда пожарных потушить огонь, скончался. Причина его смерти неизвестна.
После пожара повреждена крыша бани.