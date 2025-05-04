В Рязани произошло серьезное ДТП
Судя по кадрам, авария случилась на улице Есенина. На опубликованных фото видно, что автомобиль вылетел с проезжей части на парковку. После ДТП машина получила серьезные механические повреждения. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях в воскресенье, 4 мая.
Судя по кадрам, авария случилась на улице Есенина. На опубликованных фото видно, что автомобиль вылетел с проезжей части на парковку. После ДТП машина получила серьезные механические повреждения.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+"