В Рязани произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась в районе Приокский. Столкнулись две легковушки. Судя по кадрам, автомобили получили механические повреждения. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло ДТП. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась в районе Приокский. Столкнулись две легковушки. Судя по кадрам, автомобили получили механические повреждения.
Данных о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.