В Рязани мужчина выпил с новой знакомой и украл у нее телефоны

По предварительной информации, 45-летний мужчина познакомился с 42-летней женщиной в кафе. После рязанка пошла к нему в гости. Они выпили. Когда гостья заснула, мужчина вытащил у нее из кармана два смартфона. Утром рязанка ушла домой, позже заметила пропажу. Злоумышленник продал телефоны похищенное случайному знакомому. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Рязани полицейские задержали подозреваемого в краже двух смартфонов у случайной знакомой. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

По предварительной информации, 45-летний мужчина познакомился с 42-летней женщиной в кафе. После рязанка пошла к нему в гости.

Они выпили. Когда гостья заснула, мужчина вытащил у нее из кармана два смартфона. Утром рязанка ушла домой, позже заметила пропажу.

Злоумышленник продал телефоны случайному знакомому. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.