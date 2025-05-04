В России стоимость набора для окрошки выросла на 14%

Для приготовления окрошки придется потратить примерно 718 руб. Сильнее всего выросла в цене картошка — на 60%. Следом идет квас, который за год подорожал на 25%, до 119 рублей за 1 л. Отмечается, что стоимость зеленого лука, сметаны и редиса тоже стала выше примерно на 22%. Дороже стали огурцы, укроп и вареная колбаса. А вот десяток яиц, наоборот, подешевел на 14%, до 120 рублей, отметили в посте.

В России «индекс окрошки» вырос на 14%. Об этом 3 мая сообщила «База».

Для приготовления окрошки придется потратить примерно 718 руб.

По данным канала, сильнее всего выросла в цене картошка — на 60%, сейчас 1 кг стоит 96 рублей.

Следом идет квас, который за год подорожал на 25%, до 119 рублей за 1 л.

Отмечается, что стоимость зеленого лука, сметаны и редиса тоже стала выше примерно на 22%.

Подорожали огурцы, укроп и вареная колбаса.

А вот десяток яиц, наоборот, подешевел на 14%, до 120 рублей, отметили в посте.