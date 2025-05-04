Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
16°
Втр, 06
12°
Срд, 07
14°
ЦБ USD 81.49 -0.07 01/05
ЦБ EUR 92.84 -0.33 01/05
Нал. USD 81.00 / 83.00 03/05 08:00
Нал. EUR 91.50 / 95.00 03/05 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
16 848
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
33 784
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
20 087
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
27 253
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В многоэтажке на юге Москвы прогремел взрыв

В многоэтажке на юге Москвы 4 мая прогремел взрыв. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло на улице Генерала Тюленева. После взрыва загорелись две квартиры на девятом этаже, обрушились перекрытия между этажами.

По предварительным данным телеканала, восемь человек заблокированы в многоэтажке.

Отмечается, что квартира в эпицентре взрыва сильно повреждена, частично просела кровля.

На месте происшествия работают экстренные службы.

По данным ТАСС, два человека погибли.

Фото и видео: Telegram-канал РЕН ТВ