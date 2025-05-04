В многоэтажке на юге Москвы прогремел взрыв
В многоэтажке на юге Москвы 4 мая прогремел взрыв. Об этом сообщает РЕН ТВ.
ЧП произошло на улице Генерала Тюленева. После взрыва загорелись две квартиры на девятом этаже, обрушились перекрытия между этажами.
По предварительным данным телеканала, восемь человек заблокированы в многоэтажке.
Отмечается, что квартира в эпицентре взрыва сильно повреждена, частично просела кровля.
На месте происшествия работают экстренные службы.
По данным ТАСС, два человека погибли.
Фото и видео: Telegram-канал РЕН ТВ