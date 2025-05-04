В Касимове теплоход «Бородино» открыл круизный сезон
К берегу Оки причалил первый теплоход «Бородино». Для гостей представили программу «Визит беспокойства». «"Бородино» — лишь первый из множества теплоходов, которые посетят Касимов в этом сезоне, привозя с собой сотни туристов, желающих прикоснуться к красотам нашей земли", — отметил Иван Бахилов.
Утром в воскресенье, 4 мая, в Касимове теплоход «Бородино» открыл сезон круизной навигации. Об этом сообщил глава администрации округа Иван Бахилов в соцсетях.
К берегу Оки причалил первый теплоход «Бородино». На открытии круизного сезона для гостей представили программу «Визит беспокойства».
" «Бородино» — лишь первый из множества теплоходов, которые посетят Касимов в этом сезоне, привозя с собой сотни туристов, желающих прикоснуться к красотам нашей земли", — отметил Иван Бахилов.
Фото: Максим Назаркин