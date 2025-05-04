Скончалась народная артистка России Алефтина Евдокимова

Алефтина Евдокимова родилась 6 октября 1939 года в Харьковской области. В 1963 году окончила актерский факультет ВГИКа и вошла в труппу Малого театра. Параллельно работала в театре «Сфера». Актриса снялась в фильме «Курьер», сериале «Глухарь-2» и других. Коллектив Малого театра выразил соболезнования родным и близким Алефтины Евдокимовой. О дате и месте прощания сообщат позже.

Скончалась народная артистка России Алефтина Евдокимова. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщила пресс-служба Малого театра России в соцсетях.

Актриса скончалась на 86-м году жизни. Причина смерти не указана.

Согласно данным с сайта kino.teatr.ru, Алефтина Евдокимова родилась 6 октября 1939 года в Харьковской области. В 1963 году окончила актерский факультет ВГИКа и вошла в труппу Малого театра. Параллельно работала в театре «Сфера».

Актриса снялась в фильме «Курьер», сериале «Глухарь-2» и других.

Коллектив Малого театра выразил соболезнования родным и близким Алефтины Евдокимовой. О дате и месте прощания сообщат позже.