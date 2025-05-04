Рязанцам рассказали о погоде 5 мая
В области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах — гроза. Ветер будет юго-западный, до 16 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +10, +15°С, днем — +15, +20°С.
Рязанцам рассказали о погоде 5 мая. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах — гроза.
Ветер будет юго-западный, до 16 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +10, +15°С, днем — +15, +20°С.