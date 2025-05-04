Россиянам рассказали, в каких случаях пенсия может уменьшиться

Отмечается, что размер выплаты могут уменьшить, если неправильно рассчитали условия назначения пенсии. «Например, если насчитали больше стажа работы, неправильно учли льготный стаж, то после выявления и исправления неточности размер пенсии могут уменьшить», — отметила эксперт. Кроме того, если пенсионер переходит из статуса неработающего в статус работающего, могут отменить региональную доплату, потому что общая сумма дохода трудоустроенного выше прожиточного минимума. Также, как пояснила эксперт, выплата может уменьшиться из-за взыскания задолженности, смены места жительства и прекращения доплаты за иждивенцев.

Россиянам рассказали, в каких случаях пенсия может уменьшиться. Об этом сообщила в воскресенье, 4 мая, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец агентству «Прайм».

Отмечается, что размер выплаты могут уменьшить, если неправильно рассчитали условия назначения пенсии.

«Например, если насчитали больше стажа работы, неправильно учли льготный стаж, то после выявления и исправления неточности размер пенсии могут уменьшить», — отметила эксперт.

Кроме того, если пожилой человек переходит из статуса неработающего в статус работающего, могут отменить региональную доплату, потому что общая сумма дохода трудоустроенного выше прожиточного минимума.

Также, как пояснила эксперт, пенсия может уменьшиться из-за взыскания задолженности, смены места жительства и прекращения доплаты за иждивенцев.