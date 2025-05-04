Россиянам пообещали снижение цен на некоторые продукты

По словам эксперта, в мае снизятся цены на овощи, фрукты и мясо. Отмечается, что из-за теплой погоды огурцы могут подешеветь на 15-20%. Также ожидается снижение цен на томаты и другие овощи, выращиваемые в теплицах. Кроме того, подешевеют молочные продукты, клубника. А вот картофель и морковь могут подорожать. Сергей Суетин назвал это ожидаемым сезонным фактором — новый урожай еще не скоро.

Россиянам пообещали снижение цен на некоторые продукты. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин «Газете.Ru».

По словам эксперта, в мае снизятся цены на овощи, фрукты и мясо.

Отмечается, что из-за теплой погоды огурцы могут подешеветь на 15-20%. Также ожидается снижение цен на томаты и другие овощи, выращиваемые в теплицах.

Кроме того, подешевеют молочные продукты, клубника.

А вот картофель и морковь могут подорожать. Сергей Суетин назвал это ожидаемым сезонным фактором — новый урожай еще не скоро.

«В целом не стоит ожидать существенного ускорения инфляции в мае, наоборот, ожидаем стабилизации ее темпов в конце весны в пределах 10,0-10,2% в годовом выражении. В случае снижения геополитической напряженности ситуация будет еще лучше», — заключил Суетин.