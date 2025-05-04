Новая функция появилась в Telegram
Павел Дуров отметил, что пользователи смогут добавлять до двухсот человек к любому звонку, в том числе к одиночному. Осуществить это можно через ссылки, QR-коды или «прямые приглашения» в мессенджере.
Новая функция появилась в Telegram. Об этом в субботу, 3 мая,
Как он отметил в посте, в последнем обновлении Telegram появились сверхзащищенные групповые звонки.
«Они защищены не только сквозным шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну [база данных или цифровой реестр, обеспечивающий безопасное и прозрачное хранение данных], чтобы никто не мог тайно присоединиться в качестве слушателя», — говорится в сообщении.
Дуров отметил, что пользователи смогут добавлять до двухсот человек к любому звонку, в том числе к одиночному. Осуществить это можно через ссылки, QR-коды или «прямые приглашения» в мессенджере.