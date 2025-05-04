На трассе в Рязанской области сгорел грузовик
Информация о пожаре поступила 3 мая в 10:24. На автодороге Сараи — Ухолово загорелся грузовик. Его тушили 14 человек и четыре единицы техники. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет.
На трассе в Рязанской области сгорел грузовик. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
Информация о пожаре поступила 3 мая в 10:24. На автодороге Сараи — Ухолово загорелся грузовик.
Его тушили 14 человек и четыре единицы техники.
Площадь пожара составила шесть квадратных метров.
Пострадавших нет.