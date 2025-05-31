На Земле могут начаться сильные магнитные бури

Крупнейший выброс массы в году произошел на Солнце ночью 31 мая. Это может вызвать сильные магнитные бури на Земле, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. По словам ученого, произошедший выброс может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4. Отмечается, что приход солнечного вещества к Земле возможен поздним вечером 1 июня.

Ночью 31 мая на Солнце произошел крупнейший выброс массы в году. Это может вызвать сильные магнитные бури на Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, произошедший выброс может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4.

Отмечается, что приход солнечного вещества к Земле возможен поздним вечером 1 июня.