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Житель Рязанской области погиб в боях под Суджей
37-летний Владимир Аристархов героически погиб в поселке Олешня Суджанского района Курской области в апреле этого года. Владимир окончил Архангельскую школу-интернат в рабочем поселке Пронск Рязанской области. До призыва работал охранником в Москве. В марте 2025 года добровольно подписал контракт и ушел на СВО. «В это тяжелое время мы разделяем горечь утраты с родными и близкими Владимира. Его подвиг — это пример истинного патриотизма и любви к своей стране», — отметил Дмитриев.

Житель Рязанской области погиб в боях под Суджей. Об этом сообщает глава Сараевского района Валерий Дмитриев.

37-летний Владимир Аристархов героически погиб в поселке Олешня Суджанского района Курской области в апреле этого года.

Владимир окончил Архангельскую школу-интернат в рабочем поселке Пронск Рязанской области. До призыва работал охранником в Москве. В марте 2025 года добровольно подписал контракт и ушел на СВО.

«В это тяжелое время мы разделяем горечь утраты с родными и близкими Владимира. Его подвиг — это пример истинного патриотизма и любви к своей стране», — отметил Дмитриев.