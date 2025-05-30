Выпускникам рязанских школ напомнили о выплатах в 150 тысяч рублей
Премию губернатора получат выпускники государственных, муниципальных и частных школ области, если выберут для поступления рязанские вузы. Выплата положена: выпускникам, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ; победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Выпускникам рязанских школ рассказали о выплатах в 150 тысяч рублей. Об этом напомнила пресс-служба регионального минобра в соцсетях 30 мая.
Премию губернатора получат выпускники государственных, муниципальных и частных школ области, если выберут для поступления рязанские вузы.
Выплата положена:
- выпускникам, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ;
- победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Ранее сообщалось, что рязанским стобальникам на ЕГЭ выплатят по 150 тысяч рублей.