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Выпускникам рязанских школ напомнили о выплатах в 150 тысяч рублей
Премию губернатора получат выпускники государственных, муниципальных и частных школ области, если выберут для поступления рязанские вузы. Выплата положена: выпускникам, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ; победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Выпускникам рязанских школ рассказали о выплатах в 150 тысяч рублей. Об этом напомнила пресс-служба регионального минобра в соцсетях 30 мая.

Премию губернатора получат выпускники государственных, муниципальных и частных школ области, если выберут для поступления рязанские вузы.

Выплата положена:

  • выпускникам, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ;
  • победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
  • победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее сообщалось, что рязанским стобальникам на ЕГЭ выплатят по 150 тысяч рублей.