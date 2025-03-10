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Рязанским стобальникам на ЕГЭ выплатят по 150 тысяч рублей
На премию могут рассчитывать выпускники школ, получивших 100 баллов при прохождении единого государственного экзамена и поступивших в высшие учебные заведения региона. Однако в случае отчисления выпускника из университета премия подлежит возврату в областной бюджет.

Рязанским выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 балов, намерены выплачивать по 150 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления об учреждении премии губернатора Рязанской области опубликовали на сайте правительства.

На премию могут рассчитывать выпускники школ, получивших 100 баллов при прохождении единого государственного экзамена и поступивших в высшие учебные заведения Рязанской области.

Премия предоставляется ученику вне зависимости от числа сданных на 100 баллов экзаменов в текущем году и вручается один раз.

«Между министерством образования и выпускником заключается договор, согласно которому премия выплачивается после зачисления в высшее учебное заведение Рязанской области. В случае отчисления выпускника из университета премия подлежит возврату в областной бюджет», — написано в проекте постановления.