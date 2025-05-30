В Рязанском районе отреагировали на критику Малкова о застройке в Дядькове

«Такой большой жилой комплекс нуждается в хорошем озеленении. Поскольку большая часть ЖК „Шереметьевский квартал“ и прилегающих территорий принадлежит частным застройщикам, будем прорабатывать с ними вопрос благоустройства на ближайшие годы», — написали в сообщении. Также в ответе оставили номер телефона, по которому можно поделиться своими предложениями по озеленению: 28-90-92.

Администрация Рязанского района после критики застройки в Дядькове на прямой линии губернатора Павла Малкова пообещала жителям «проработать вопрос благоустройства» с застройщиками. Комментарий появился под постами Малкова в соцсетях.

«Такой большой жилой комплекс нуждается в хорошем озеленении. Поскольку большая часть ЖК „Шереметьевский квартал“ и прилегающих территорий принадлежит частным застройщикам, будем прорабатывать с ними вопрос благоустройства на ближайшие годы», — написали в сообщении.

Также в ответе оставили номер телефона, по которому можно поделиться своими предложениями по озеленению: 28-90-92.

Напомним, Малков назвал застройку «безобразной», отметив, что «между безликими коробками воет ветер, детские площадки стоят для галочки, все заставлено машинами».