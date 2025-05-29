Малков раскритиковал застройку на окраине Рязани

«Застройка безобразна: стоят безликие коробки рядами, между ними воет ветер, потому что никто не позаботился проектированием, ветрозащитой. Детские площадки стоят для галочки, без слез на них не взглянешь, спортивных площадок тоже не заметил. Все заставлено машинами, где людям встречаться, гулять, детям играть? Мне не совсем понятно. Это безответное отношение со стороны застройщика, это безобразие пресекать, а где уже сделали — нужно менять… Деревья высадить хотя бы, уже такого ветра не будет. Неприятно находиться, ветра как в аэродинамической трубе. Это будем менять», — отметил политик.

Павел Малков раскритиковал застройку на окраине Рязани в Дядькове. Об этом губернатор заявил во время прямого эфира 29 мая.

«Застройка безобразна: стоят безликие коробки рядами, между ними воет ветер, потому что никто не позаботился проектированием, ветрозащитой. Детские площадки стоят для галочки, без слез на них не взглянешь, спортивных площадок тоже не заметил. Все заставлено машинами, где людям встречаться, гулять, детям играть? Мне не совсем понятно. Это безответное отношение со стороны застройщика, это безобразие пресекать, а где уже сделали — нужно менять… Деревья высадить хотя бы, уже такого ветра не будет. Неприятно находиться, ветра как в аэродинамической трубе. Это будем менять», — отметил политик.