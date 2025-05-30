В Рязани осудят стоматолога, после приема у которого умер ребенок

Напомним, трагедия произошла в декабре 2023 года. Тогда родители трехлетнего мальчика привели его в частную стоматологическую клинику для лечения. По версии следствия, при оказании мед. помощи сотрудником стоматологии были допущены нарушения общепринятых принципов оказания медицинской помощи, в результате которых у ребенка возникло осложнение в виде кровотечения, после которого он скончался. Виновнику грозит лишение свободы на срок до трех лет. Уголовное дело направлено в суд.

В Рязани осудят стоматолога, после приема у которого умер ребенок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла в декабре 2023 года. Тогда родители трехлетнего мальчика привели его в частную стоматологическую клинику для лечения. По версии следствия, при оказании мед. помощи сотрудником стоматологии были допущены нарушения общепринятых принципов оказания медицинской помощи, в результате которых у ребенка возникло осложнение в виде кровотечения, после которого он скончался.

Виновнику грозит лишение свободы на срок до трех лет. Уголовное дело направлено в суд.