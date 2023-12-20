В Рязани возбудили уголовное дело после смерти трехлетнего ребенка

Отмечается, что в субботу, 16 декабря, после проведения хирургического лечения в одной из стоматологических клиник Рязани мальчик в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. Дома состояние ребенка ухудшилось.

В Рязани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка. Об этом сообщает следственный комитет по региону.

Отмечается, что в субботу, 16 декабря, после проведения хирургического лечения в одной из стоматологических клиник Рязани мальчика отпустили домой. Потом состояние ребенка ухудшилось.

18 декабря родители вызвали скорую медицинскую помощь, прибывший врач констатировал смерть.

Следователями проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление причины и всех обстоятельств смерти ребенка.