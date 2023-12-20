Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 90.41 0.32 21/12
ЦБ EUR 99.05 0.47 21/12
Нал. USD 91.06 / 91.9 20/12 15:55
Нал. EUR 95 / 91.9 20/12 17:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
Вчера 13:28
765
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 2023 10:01
1 382
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
11 787
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
18 821
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязани возбудили уголовное дело после смерти трехлетнего ребенка
Отмечается, что в субботу, 16 декабря, после проведения хирургического лечения в одной из стоматологических клиник Рязани мальчик в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. Дома состояние ребенка ухудшилось.

В Рязани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка. Об этом сообщает следственный комитет по региону.

Отмечается, что в субботу, 16 декабря, после проведения хирургического лечения в одной из стоматологических клиник Рязани мальчика отпустили домой. Потом состояние ребенка ухудшилось.

18 декабря родители вызвали скорую медицинскую помощь, прибывший врач констатировал смерть.

Следователями проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление причины и всех обстоятельств смерти ребенка.