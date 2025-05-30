В Рязани образовались девятибалльные пробки
Заторы образовались на улице Ленина, Есенина, Каширина, Сенной, Дзержинского, Татарской, Циолковского, Зубковой, Новой, Грибоедова. Движение также затруднено на Первомайском проспекте, Московском, Касимовском, Солотчинском шоссе, Северной окружной дороге.
В Рязани 30 мая образовались девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют «Яндекс Карты».
Заторы образовались на улице Ленина, Есенина, Каширина, Сенной, Дзержинского, Татарской, Циолковского, Зубковой, Новой, Грибоедова. Движение также затруднено на Первомайском проспекте, Московском, Касимовском, Солотчинском шоссе, Северной окружной дороге.