В Рязани нашли тело 28-летнего мужчины

Тело 28-летнего рязанца обнаружили в доме № 10, корпус 2. «Что случилось пока неизвестно. Родственники умершего сейчас направляется в морг за результатами экспертизы. Но судмедэксперты при осмотре места сказали, что криминала нет», — рассказала знакомая погибшего. В пресс-службе регионального следкома РЗН. Инфо подтвердили информацию, заявив, что по факту смерти рязанца проводится процессуальная проверка.

На улице Солнечной нашли тело 28-летнего рязанца. Об этом РЗН. Инфо сообщили знакомые погибшего мужчины.

Тело 28-летнего рязанца обнаружили в доме № 10, корпус 2.

«Что случилось пока неизвестно. Родственники умершего сейчас направляется в морг за результатами экспертизы. Но судмедэксперты при осмотре места сказали, что криминала нет», — рассказала знакомая погибшего.

В пресс-службе регионального следкома РЗН. Инфо подтвердили информацию, заявив, что по факту смерти рязанца проводится процессуальная проверка.