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В Рязани легковушка сбила электромопед
ДТП случилось днем 29 мая около дома № 26 по улице Большая. По предварительной информации, 22-летний рязанец за рулем «Лада Веста» не уступил дорогу электромопеду «Таннат» под управлением 45-летней женщины, из-за чего произошло столкновение. В результате аварии пострадала мопедистка, ее госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязани легковушка сбила электромопед. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП случилось днем 29 мая около дома № 26 по улице Большая. По предварительной информации, 22-летний рязанец за рулем «Лада Веста» не уступил дорогу электромопеду «Таннат» под управлением 45-летней женщины, из-за чего произошло столкновение.

В результате аварии пострадала мопедистка, ее госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.