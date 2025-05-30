В Рязани легковушка сбила электромопед

ДТП случилось днем 29 мая около дома № 26 по улице Большая. По предварительной информации, 22-летний рязанец за рулем «Лада Веста» не уступил дорогу электромопеду «Таннат» под управлением 45-летней женщины, из-за чего произошло столкновение. В результате аварии пострадала мопедистка, ее госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.