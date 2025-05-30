В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко. Он заявил, что профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить в 6 лет и ежегодно с 13 лет. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Он заявил, что профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить в 6 лет и ежегодно с 13 лет.

Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года.