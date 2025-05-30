В центре Рязани заметили дыру на пешеходной дороге
Провал в пешеходной дорожке заметили на Первомайском проспекте. «В центре города ловушка для слепых и невнимательных! Будьте внимательны, яма очень глубокая», — отметили рязанцы.
В центре Рязани заметили дыру на пешеходной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».
Провал в пешеходной дорожке заметили на Первомайском проспекте.
«В центре города ловушка для слепых и невнимательных! Будьте внимательны, яма очень глубокая», — отметили рязанцы.