Стекольное предприятие Рязани присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда»

Рязанская компания «А-Гласс ПРО» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». В течение полугода сотрудники компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса будут повышать эффективность производства, внедряя принципы бережливого производства, сообщила пресс-служба регионального АРБ.

«А-Гласс ПРО», входящий в производственно-сервисный холдинг «А-Гласс», работает в сфере обработки листового стекла, а также производства и обработки прочих стеклянных изделий для архитектурных и интерьерных проектов любой сложности. Компания активно пользуется мерами господдержки, обращаясь в АРБ, ― участвует в международных выставках и бизнес-миссиях, консультируется со специалистами Центра «Мой бизнес», ее сотрудники проходят обучение по акселерационной программе «Экспортный форсаж».

В планах у предприятия — дальнейшее расширение географии поставок и новые экспортные контракты, поэтому одно из приоритетных направлений развития «А-Гласс ПРО» ― повышение качества и количества продукции. С этой целью они обратились к экспертам РЦК.

«А-Гласс ПРО» стало 10-м предприятием Рязанской области, которое присоединилось к новому федеральному проекту «Производительность труда», входящему в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Он стартовал в январе 2025 года. На сегодняшний день 110 рязанских предприятий повышают свои бизнес-процессы с помощью «бережливых» инструментов. Стать участником проекта, а также узнать подробную информацию о его реализации, можно на ИТ-платформе производительность. рф.