Рязанцев призвали не парковать автомобили у Лесопарка
С 09:00 до 15:00 1 июня водителям нужно освободить участок дороги по Окскому шоссе перед центральным входом в Лесопарк. Причина — проведение «Фестиваля Движения Первых», который состоится в честь Дня защиты детей. Администрация города обратилась к рязанцам с просьбой учесть эту информацию и не оставлять транспортные средства на указанной территории.
Рязанцев призвали не парковать автомобили у Лесопарка. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
С 09:00 до 15:00 1 июня водителям нужно освободить участок дороги по Окскому шоссе перед центральным входом в Лесопарк. Причина — проведение «Фестиваля Движения Первых», который состоится в честь Дня защиты детей.
Администрация города обратилась к рязанцам с просьбой учесть эту информацию и не оставлять транспортные средства на указанной территории.