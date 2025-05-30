Рязанцев призвали не парковать автомобили у Лесопарка

С 09:00 до 15:00 1 июня водителям нужно освободить участок дороги по Окскому шоссе перед центральным входом в Лесопарк. Причина — проведение «Фестиваля Движения Первых», который состоится в честь Дня защиты детей. Администрация города обратилась к рязанцам с просьбой учесть эту информацию и не оставлять транспортные средства на указанной территории.

Рязанцев призвали не парковать автомобили у Лесопарка. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 09:00 до 15:00 1 июня водителям нужно освободить участок дороги по Окскому шоссе перед центральным входом в Лесопарк. Причина — проведение «Фестиваля Движения Первых», который состоится в честь Дня защиты детей.

Администрация города обратилась к рязанцам с просьбой учесть эту информацию и не оставлять транспортные средства на указанной территории.