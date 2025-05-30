Россиянам рассказали о погоде в начале календарного лета

Июнь стартует с умеренного комфортного тепла и обещает быть нежарким, уютным, идеальным для здоровья человека — на 1-2 градуса выше климатической нормы с небольшим недобором осадков. В ЦФО в среднем по ночам будет +10…+15, днем +20…+25. Метеоролог отметил, что это идеальная климатическая зона комфорта — тот диапазон температур окружающей среды, при которых сохраняется оптимальный тепловой баланс человеческого тела. «Ожидаемый летний климат в России будет идеальным для отдыха и сезона отпусков», — заключил специалист.

Россиянам рассказали о погоде в начале календарного лета. Об этом в пятницу, 30 мая, в своем Telegram-канале написал синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, июнь стартует с умеренного комфортного тепла и обещает быть нежарким, уютным, идеальным для здоровья человека — на 1-2 градуса выше климатической нормы с небольшим недобором осадков. В ЦФО в среднем по ночам будет +10…+15, днем +20…+25.

Метеоролог отметил, что это идеальная климатическая зона комфорта — тот диапазон температур окружающей среды, при которых сохраняется оптимальный тепловой баланс человеческого тела.

«Ожидаемый летний климат в России будет идеальным для отдыха и сезона отпусков», — заключил специалист.