Опубликован прогноз погоды на 31 мая в Рязанской области
В субботу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью ожидается переменный ветер 2-7 м/с, днем западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°С, днем местами жара 26…31°С.
Опубликован прогноз погоды на 31 мая в Рязанской области. Информацию разместил региональный ЦГМС.
В субботу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ночью ожидается переменный ветер 2-7 м/с, днем западный, 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью 13…18°С, днем местами жара 26…31°С.