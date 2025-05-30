На трассе под Рязанью сбили двух лосей

По данным портала, инцидент произошел в Рыбном, при движении в сторону Москвы. На кадрах видно тела двух сохатых. На месте работал экипаж ДПС. Подробности неизвестны.

На трассе под Рязанью сбили двух лосей. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

По данным портала, инцидент произошел в Рыбном, при движении в сторону Москвы. На кадрах видно тела двух сохатых.

На месте работал экипаж ДПС. Подробности неизвестны.