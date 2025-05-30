На благоустройство прибрежной зоны реки в Рязанской области выделили 11 млн

Согласно документам, запланировали очистку участка от мусора, посадку деревьев и кустарников с комом земли, в том числе белых ив и гортензий рядом со входной группой, покрытие тротуаров брусчаткой. Также территорию осветят. На прибрежной зоне предполагается установка перил, лестниц и амфитеатра, часть конструкций будет возводиться на сваях. В проект включены также строительство ограждений с декоративной отделкой и административных зданий. Заказчик работ — администрация Сасовского муниципального округа. Срок реализации — до 1 августа 2025 года.

На благоустройство прибрежной зоны реки Сасовки выделилил 11 миллионов. Тендеры на работы опубликовали на сайте госзакупок, каждый стоимостью больше 3,5 миллиона.

Согласно документам, запланировали очистку участка от мусора, посадку деревьев и кустарников с комом земли, в том числе белых ив и гортензий рядом со входной группой, покрытие тротуаров брусчаткой. Также территорию осветят.

На прибрежной зоне предполагается установка перил, лестниц и амфитеатра, часть конструкций будет возводиться на сваях. В проект включены также строительство ограждений с декоративной отделкой и административных зданий.

Заказчик работ — администрация Сасовского муниципального округа. Срок реализации — до 1 августа 2025 года.

Напомним, в октябре 2024 года в Сасове выполнили работы по благоустройству прибрежной зоны реки в экостиле.

В 2023 году проект «Наша речка» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». По инициативе планировались расчистка берегов и русла, устройство водопропускного сооружения, пешеходного моста, освещения, веревочного парка.