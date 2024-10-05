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В Сасове выполнили работы по благоустройству прибрежной зоны реки в экостиле
Продолжаются работы по устройству освещения территории, расстановке спортивного и игрового оборудования.

В Сасове выполнили работы по благоустройству прибрежной зоны реки в экостиле. Об этом глава округа Евгения Рубцова сообщила ИД «Пресса».

По словам Рубцовой, сейчас рабочие обустраивают променад из палубной доски, готовят свайное основание для установки пешеходного мостика.

Кроме того, по ее словам, продолжаются работы по устройству освещения территории, расстановке спортивного и игрового оборудования. Все элементы благоустройства, как сказала Рубцова, выполнены в экостиле и формируют айдентику территории речки.

Напомним, на берегах реки Сасовка реализуют проект «Наша речка».