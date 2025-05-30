В ГАИ сообщили подробности наезда на двух лосей на трассе М5 под Рязанью

ДТП произошло ночью 30 мая на 169-м километре автодороги М5 «Урал» в Рыбновском районе. 40-летний рязанец за рулем автомобиля Volkswagen с прицепом сбил двух лосей. В результате пострадала 60-летняя женщина-пассажир автомобиля. Она обращалась за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка.

В ГАИ сообщили подробности наезда на двух лосей на трассе М5 под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

ДТП произошло ночью 30 мая на 169-м километре автодороги М5 «Урал» в Рыбновском районе. 40-летний рязанец за рулем автомобиля Volkswagen с прицепом сбил двух лосей.

В результате пострадала 60-летняя женщина-пассажир автомобиля. Она обращалась за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее появилось видео с места.