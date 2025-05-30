Более 200 учеников удалили с ЕГЭ

«По итогам первых двух дней экзамена, 23 мая и 27 мая, у нас были удалены с экзамена свыше 200 человек, 70 человек из них — за использование средств связи», — сказал Анзор Музаев. В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

Более 200 учеников удалили с ЕГЭ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

«По итогам первых двух дней экзамена, 23 мая и 27 мая, у нас были удалены с экзамена свыше 200 человек, 70 человек из них — за использование средств связи», — сказал он.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.