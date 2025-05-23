В Рязани стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В первый день школьники сдают экзамены по истории, литературе и химии. В Рязани ЕГЭ по этим предметам сдают 940 выпускников. На экзамене по химии участникам предлагается выполнить 34 задания. Кроме того, школьники продемонстрируют знание химических реакций и умение решать математические задачи. Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей. Выпускники проверят решат тесты и проанализируют художественный текст. В ЕГЭ по истории включено 21 задание.

В Рязани 23 мая стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В первый день школьники сдают экзамены по истории, литературе и химии. В Рязани ЕГЭ по этим предметам сдают 940 выпускников.

На экзамене по химии участникам предлагается выполнить 34 задания. Кроме того, школьники продемонстрируют знание химических реакций и умение решать математические задачи.

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей. Выпускники проверят решат тесты и проанализируют художественный текст.

В ЕГЭ по истории включено 21 задание.