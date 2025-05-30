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Банк России обновит дизайн купюры 100 рублей
ЦБ подтвердил, что рассматривает модернизацию банкноты. Как и на других обновленных денежных знаках, на ней может появиться карта соответствующего федерального округа — в данном случае Центрального. «Принимая во внимание, что на модернизированной банкноте 5000 рублей выпуска 2023 года и на разрабатываемых банкнотах номиналом 10, 50, 500, 1000 рублей предусмотрено отображение карты федерального округа, которому посвящен отдельный номинал, этот подход в целях поддержания единства оформления серии планируется распространить на дизайн банкноты 100 рублей. В настоящее время Банк России рассматривает варианты ее модернизации», — отметили в Центробанке.

Банк России обновит дизайн купюры 100 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

ЦБ подтвердил, что рассматривает модернизацию банкноты. Как и на других обновленных денежных знаках, на ней может появиться карта соответствующего федерального округа — в данном случае Центрального.

«Принимая во внимание, что на модернизированной банкноте 5000 рублей выпуска 2023 года и на разрабатываемых банкнотах номиналом 10, 50, 500, 1000 рублей предусмотрено отображение карты федерального округа, которому посвящен отдельный номинал, этот подход в целях поддержания единства оформления серии планируется распространить на дизайн банкноты 100 рублей. В настоящее время Банк России рассматривает варианты ее модернизации», — отметили в Центробанке.