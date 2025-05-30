44-летнего рязанца привлекли к ответственности за долг по алиментам

Мужчина не выплачивал алименты на 12-летнего ребенка. Общая задолженность составила более 60 тысяч рублей. На мужчину составили административный протокол по статье 5.35.1 части 1 КоАП. Судья назначил правонарушителю обязательные работы.