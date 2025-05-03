В Рязанской области увеличили число патрулирований на водоемах
Из-за майских праздников количество патрулирований увеличили до восьми в день. Отмечается, что с начала навигации специалисты зафиксировали девять нарушений на воде. Со всеми отдыхающими проводятся профилактические беседы. Всего с начала 2025 года провели 415 патрулирований.
Государственная инспекция по маломерным судам регионального ГУ МЧС увеличила количество патрулирований в Рязанской области в праздничные дни. Об этом в субботу, 3 мая, сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях.
Из-за майских праздников количество патрулирований увеличили до восьми в день.
Отмечается, что с начала навигации специалисты зафиксировали девять нарушений на воде. Со всеми отдыхающими проводятся профилактические беседы.
Всего с начала 2025 года провели 415 патрулирований.